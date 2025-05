'O Habitante': conheça o filme de terror que prevê morte de Papa Leão 14

O filme mexicano "O Habitante", lançado em 2017, tomou as redes sociais após apresentar uma coincidência assustadora: logo nos primeiros minutos da produção, é exibida uma manchete fictícia sobre a morte do "Papa Leão 14". Mesmo se tratando de uma coincidência, usuários das redes interpretam como uma "premonição", afinal o longa acertou o nome do pontífice que sucedeu o Papa Francisco, à frente da Igreja Católica na época que o filme foi lançado.

O que é 'O Habitante'

No filme, a morte do Papa fictício serve como pano de fundo para uma trama ainda mais sombria. Três irmãs invadem a luxuosa mansão de um senador em um assalto planejado, mas o que parecia um crime perfeito se transforma em pesadelo. Ao explorarem a propriedade, deparam-se com um segredo perturbador escondido nos subterrâneos da residência —uma descoberta que coloca suas vidas em risco e revela conexões inesperadas com a misteriosa morte papal retratada no início da história.