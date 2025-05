Band põe prêmio recorde e trio de apresentadores no MasterChef 2025; veja

A 12ª edição do MasterChef Brasil tem estreia confirmada para o dia 27 de maio, na tela da Band. O reality show culinário completa 11 anos no ar com a edição de amadores e entra em fase nova com prêmio recorde e nova era sem um apresentador oficial.

Quais as novidades do MasterChef 2025?

Novo "trio" de apresentadores: com a saída de Ana Paula Padrão, a Band sondou opções de substituição no mercado, mas definiu que irá ter jurados apresentadores — assim como é nas edições do reality show pelo mundo.