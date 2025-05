Filha de Renato Aragão sobre relação com irmãos: 'Não somos 100%'

Artista indicou que não pretende morar sozinha agora. "Voltei a morar com meus pais na pandemia, após viver sozinha em Los Angeles. Meu pai é um senhorzinho de 90 anos e nós somos muito grudados. Por sermos tão próximos, quero curtir esse momento com eles. Tenho o projeto de morar sozinha, mas a prioridade agora é ficar com meus pais", declarou.

Após polêmica de irmã mais velha, Lívia Aragão comentou sobre a relação com os irmãos. "Meus quatro irmãos são do primeiro casamento do meu pai, com a Marta [Rangel]. Eles são bem mais velhos do que eu, então, pela diferença de idade e por não morarem comigo, não somos 100% próximos. Somos irmãos, conversamos, almoçamos juntos. Todos são muito reservados, têm suas famílias, casados e com filhos, e suas próprias vidas. Nos vemos quando dá."