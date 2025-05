Líder no SBT, Chaves continua sem substitutos à altura no Brasil

É impressionante que em todas essas décadas figurando como uma audiência relevante no SBT e um fenômeno cultural avassalador, o seriado do Chaves nunca se tornou um grande benchmark para as produtoras de conteúdo audiovisual nacionais.

Após anos fora do ar por questões de direitos envolvendo os herdeiros de Roberto Bolaños e a Televisa, o programa segue festejado desde que voltou ao ar, como se nunca tivesse ficado de fora — eventualmente, chega a ser a maior audiência da emissora no dia.

Acompanhamos ao longo dos anos uma preocupação imparável das emissoras em replicar a estética de filmes e séries de Hollywood, às vezes até comprando direitos de conceitos internacionais para adaptar com atores locais.