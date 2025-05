Latino volta a acusar filho e exibe comprovante bancário: 'Sociopata'

Latino, 52, voltou a falar sobre a relação conturbada com seu filho, Guilherme. Mais cedo, o cantor acusou o jovem de ser dependente químico e de extorqui-lo por anos. Guilherme rebateu o pai publicando um vídeo em que o cantor aparece fumando. "Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais", ironizou o jovem.

O que aconteceu

Em novo desabafo, Latino afirmou que não tinha intenções de expor o filho, mas que as atitudes de Guilherme estavam afetando toda a família. "Sei que as pessoas querem dar suas opiniões, é normal, vivemos em uma sociedade. Juro que tentei de tudo para não expor meu filho, eu jamais queria estar expondo isso. Mas é um sofrimento de anos, ameaças de anos. Vi o sofrimento da dona Helena, mãe adotiva, as coisas que ela falava comigo em relação a ele. Depois acompanhei o sofrimento da mãe biológica", disse, em stories publicados no Instagram.

O cantor disse que montou um grupo para ajudar o jovem. "Tudo o que a gente pôde fazer, a gente tentou. Mas nunca era o suficiente, a gente vivia de ameaça"