Latino desabafa sobre filho dependente químico e acusa jovem de extorsão

Latino, 52, fez um desabafo sobre a difícil relação que enfrenta com um dos filhos.

O que aconteceu

Cantor revelou que filho de 27 anos é dependente químico. Além disso, o artista também afirmou que o jovem já agrediu tanto a própria mãe quanto a atual esposa do cantor, a influenciadora Raffa Rarbbie. "Não vou falar o nome dele aqui para não expor", frisou.

Latino comentou ter descoberto a paternidade quando o filho tinha 18 anos. O cantor disse que tentou acolher o filho, mas a convivência foi marcada por episódios traumáticos. "Ele causou inúmeras situações pesadas, uma delas foi ter agredido a minha mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Até que eu entendi que o problema dele não era só a ausência do pai. Ele tinha um problema mais sério: a dependência química", afirmou.