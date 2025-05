Kris Jenner aparece com rosto mais jovial e é comparada a Lindsay Lohan

Kris Jenner, 69, apareceu com o rosto diferente e foi aclamada pelos fãs nas redes sociais.

O que aconteceu

Matriarca da família Kardashian surpreendeu os seguidores ao aparentar estar mais jovial. A publicação foi feita hoje em seu Instagram.

A mudança no visual da mãe de Kim Kardashian rendeu até comparações. Alguns fãs a compararam a Lindsay Lohan, que surgiu com uma aparência mais jovem após passar por alguns procedimentos estéticos no rosto.