Gretchen vai à Justiça contra Jenny Miranda por 'ofensas' nas redes sociais

Gretchen, 65, entrou com um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo contra Jenny Miranda, 38.

O que aconteceu

Objetivo é reverter uma decisão de primeira instância que negou pedido de urgência para que conteúdos considerados ofensivos à imagem da cantora fossem removidos da internet. Ela também pede que Jenny seja proibida de fazer novas publicações.

Defesa da artista afirma que Gretchen e Jenny são "desafetos declarados" por "questões de foro íntimo". A situação teria se agravado após a entrada da rainha do rebolado no reality show "Power Couple Brasil" (Record), com repercussão em páginas de fofoca.