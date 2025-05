Globo tem problema com 'Vale Tudo' e novela sai do ar por quase um minuto

De uma forma abrupta, duas pessoas sentadas em poltronas vieram à tela no lugar da novela escrita por Manuela Dias. Ao que tudo indica, a mulher e o homem que apareceram são funcionários da emissora, já que um deles estava com um crachá e a outra segurava um microfone de lapela.

O problema técnico de "Vale Tudo" virou assunto nas redes sociais. "Que pane foi essa na Globo durante Vale Tudo? Será que subiram na antena pra impedirem a novela?", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter). "Meu Deus o que rolou com 'Vale Tudo'?", questionou outro.

Splash procurou a emissora que explicou o motivo do problema. "A interferência no capítulo de 'Vale Tudo' foi decorrente de uma falha técnico-operacional na transmissão do Rio de Janeiro", disse a assessoria de comunicação da Globo.