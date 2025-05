Fábio de Melo faz reflexão e diz que redes sociais são 'armadilha' do Diabo

Padre Fábio de Melo fez uma reflexão sobre ódio e definiu as redes sociais como "armadilha que o Diabo criou" após ser alvo de ataques.

O que aconteceu

O padre compartilhou seus pensamentos sobre as críticas que vem recebendo. Ele se envolveu em uma polêmica após se queixar do tratamento recebido por um gerente ao tentar comprar duas latas de doce de leite, que estariam com o preço errado na prateleira. "As pessoas querem odiar. A qualquer custo, querem odiar. Por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos. Quanto maior a insatisfação existencial, maior será a urgência de destruir os outros", começou, em publicação no Instagram.

Ele citou os ataques políticos que também recebeu, mesmo que não se declare a favor de partidos específicos. "É da natureza humana a crueldade, mas as redes sociais estimulam a coragem de dizer o que não se diria pessoalmente. A polarização política está por trás de tudo. Sempre esteve.E ninguém está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio. Os ataques são orquestrados pelos que não ficaram satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas predileções. Eu sempre escolhi não estar em nenhum deles. Por isso, sou atacado pelos dois lados. Ninguém viu meu voto, mas juram que sabem qual é o meu posicionamento político".