Êta Mundo Melhor: 1ª foto de Dita e Candinho antecipa novo rumo da história

'Êta Mundo Melhor' vem com uma história totalmente nova, apesar de manter boa parte dos personagens e o mesmo tom caipira do Candinho. Que tem a ver com a minha infância no Interior, o humor caipira. No entanto, tem novidades, com a entrada do núcleo infantil, no orfanato, além de outros personagens. O Candinho é um personagem ícone, de histórias que se perpetuam, a sua força nos trouxe até aqui. Nunca me distanciei dele, mas é sempre uma alegria muito grande escrever de novo. E conviver com ele vai ser muito gostoso. Walcyr Carrasco

Candinho vive agora na capital paulista com Policarpo, na mansão herdada com a partida da mãe, Anastácia (Eliane Giardini, em 'Êta Mundo Bom!'). Apesar de toda riqueza que o cerca, ele enfrentará uma nova saga, em torno da qual a trama vai girar: a busca pelo filho perdido, Junior/ Samir (Davi Malizia). Filomena (Débora Nascimento, em 'Êta Mundo Bom!') morre em um incêndio, durante uma tentativa de fuga com Ernesto (Eriberto Leão), e a criança acaba em um orfanato administrado pela malvada Zulma (Heloisa Périssé).

Enquanto Candinho encara a busca pelo menino, vai enfrentar também a ganância e as artimanhas dos que estão de olho em sua fortuna. Celso (Rainer Cadete), decepcionado por não ter sido contemplado no testamento da tia Anastácia, se alia à irmã Sandra (Flávia Alessandra) para tentar abocanhar o dinheiro do primo.

'Êta Mundo Melhor!' tem muito da personalidade do Candinho, fala sobre a importância de lutar pelos seus sonhos, pelo que você acredita. Mauro Wilson