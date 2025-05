Entenda como Bruno Mars participa da versão live-action de 'Lilo e Stitch'

Fidelidade cultural

Para manter a autenticidade da narrativa, a Disney investiu em representatividade e consultoria cultural. Parte do elenco é formada por atores havaianos e de origem polinésia, além da participação de diversos profissionais locais na produção.

Para criar o Stitch em sua versão live-action, a Disney utilizou tecnologias de ponta, incluindo recursos de inteligência artificial. O objetivo foi transformar o personagem animado em uma criatura convincente no mundo real, sem perder seu charme e personalidade. Texturas detalhadas simulam com precisão a aparência do personagem como pele, pelos e olhos vívidos. Tudo isso para criar um visual realista que se encaixa perfeitamente nas cenas com atores reais.

Zach Galifianakis, interpreta Jumba, o alienígena encarregado de capturar Stitch, e destacou a mensagem do filme e a proximidade com o Brasil. "Temas como família muitas vezes são negligenciados nas sociedades modernas, mas isso não acontece no Brasil. Estive no país e fiquei impressionado com a força dos laços familiares", afirmou a Splash o ator conhecido pela franquia "Se Beber, Não Case", durante festa de lançamento em Los Angeles.

Billy Magnussen dá vida ao alienígena Pleakley, colega de Jumba, mas ao contrário do parceiro, tem um coração bondoso e um certo ar de ingenuidade. Ele, que já atuou em filmes como "007 - Sem Tempo Para Morrer", é fã de surfe e se mostrou empolgado com as cenas de esporte no longa. "O Brasil tem uma tradição incrível nas ondas," elogiou. "Mas também preciso mencionar El Salvador, que está se tornando um destino de destaque para os surfistas."