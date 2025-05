Diferente do Brasil, Lady Gaga interage com fãs em restaurante de Singapura

No X, muitos usuários comentaram que este comportamento de Lady Gaga não seria possível no Brasil. "Se fosse no Brasil, tinham arrastado com a mesa e tudo", comentou um fã. "Até eu fiquei assustado com o histerismo dos fãs brasileiros. Eu ficaria longe também!", apontou outro. "Se a Lady Gaga saísse pra passear na orla da praia de Copacabana ela iria voltar sem os dois braços", escreveu um terceiro.

Diferente do Brasil, Lady Gaga interagiu com seus fãs super educados em retaurante da Singapura. pic.twitter.com/RRpEYmvWwo -- POPTime (@siteptbr) May 20, 2025