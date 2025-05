Ameaças de morte e extorsão: o que rolou do 6º dia do julgamento de Diddy

O sexto dia do julgamento de Sean Combs, o P. Diddy, que ocorreu ontem, foi marcado por depoimentos sobre ameaças de morte, extorsão e violência doméstica.

Como foi o 6º dia do julgamento?

Dawn Richard foi a primeira a depor, reforçando as acusações de extorsão contra o rapper. A cantora do Danity Kane indicou que ele ameaçou matar pessoas caso não o obedecessem. A defesa do magnata a fez admitir que não o viu com armas ou pagando por drogas, apesar de ter testemunhado que tinha visto antes.

Ex-amiga de Cassie Ventura foi a segunda a testemunhar. Kerry Morgan declarou que ele agrediu a cantora, com quem teve um relacionamento de 10 anos, e também foi vítima de sua agressão. Os advogados do músico não comentaram sobre o assunto — ele não está sendo acusado de violência doméstica.