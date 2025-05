'Outro Pequeno Favor' chega na versão mais insana após anos de incerteza

A sequência do sucesso "Um Pequeno Favor" chegou ao Prime Video sete anos após o lançamento do original. Em "Outro Pequeno Favor", Emily Nelson (Blake Lively) está de volta —e mais ousada do que nunca. Após sair da prisão, ela se envolve em um luxuoso casamento na deslumbrante ilha de Capri, na Itália, mas, como era de se esperar, os planos românticos rapidamente se transformam em um turbilhão de traições, crimes e muita elegância.

Em entrevista enviada com exclusividade a Splash, Blake Lively e Anna Kendrick —que interpreta a ingênua (mas não tão inocente) Stephanie Smothers— revelaram bastidores hilários e desafiadores das filmagens, que incluíram cenas em piscinas geladas, noites sob milhares de velas e a sensação de que estavam vivendo um filme de "Romeu e Julieta" —a versão Baz Luhrmann, segundo Lively.