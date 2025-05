Lembra deles? Como estão 10 atores de 'A Viagem' que sumiram da TV

Ricardo Petraglia, de 'A Viagem' se converteu ao islamismo Imagem: Bazilio Calazans/Globo | Reprodução/Instagram @mobydickshow

Roberta Índio do Brasil

Roberta Índio do Brasil, 51, interpretou Sofia, namorada de Padilha (Renato Rabelo). Depois, atuou em novelas como "Quatro por Quatro", "Explode Coração" e "Malhação". Está longe da TV desde 2006, quando atuou em "Cobras e Lagartos". Desde então, passou a se dedicar ao setor corporativo. Hoje, comanda uma agência de consultoria e finanças, voltada ao desenvolvimento profissional e gerencial.

Roberta Índio do Brasil e Renato Rabelo em 'A Viagem' e a ex-atriz em foto recente Imagem: Divulgação

Mara Carvalho

Mara Carvalho, 54, interpretou a personagem Regina da Silva na trama espírita. Ela também atuou em novelas como "O Rei do Gado" e "Renascer", ao lado do então marido, Antonio Fagundes, e também em "Corpo Dourado". Como roteirista, colaborou com a série "Carga Pesada". Nos últimos anos, atuou no espetáculo "Baixa Terapia", novamente ao de Fagundes. Longe da televisão, Mara abriu o restaurante espanhol El Mercado Ibérico e o Teatro do Mercado, ambos em São Paulo.