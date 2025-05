Cena final de 'À Procura da Felicidade' esconde detalhe notado por poucos

Chris Gardner, o homem que inspirou "À Procura da Felicidade" (2006), aparece discretamente no final do filme, mas é algo que quase ninguém nota ao assistir à produção.

O que aconteceu

Trajetória do empresário Chris Gardner é retratada no filme "À Procura da Felicidade". Dirigido por Gabriele Muccino e roteirizado por Steve Conrad, o longa foi baseado no livro de memórias "The Pursuit of Happyness", escrito por Chris Gardner em conjunto com Quincy Troupe,

Will Smith interpreta Gardner e o filho do ator, Jaden Smith é Christopher Jr, o filho do protagonista. Smith recebeu indicações de Melhor Ator ao Oscar e ao Gloro de Ouro por sua atuação no filme.