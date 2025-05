Após beijar Ivan, Heleninha tem reação inesperada em 'Vale Tudo'

Em cenas previstas para o capítulo de sábado (24), da novela "Vale Tudo" (Globo), Heleninha (Paolla Oliveira) e Ivan (Renato Góes) se beijam pela primeira vez.

O que vai acontecer

A artista plástica participa com o executivo do evento de lançamento do edital de cultura na TCA. Na ocasião, Heleninha fala sobre a importância da arte em sua vida e passa a palavra para Ivan, que agradece a oportunidade e discorre sobre o impacto cultural e econômico do projeto.