Amanda Bynes causa polêmica ao surgir irreconhecível nas redes

Amanda Bynes, 39, surgiu com um visual completamente diferente nas redes sociais e impressionou os fãs.

O que aconteceu

A ex-atriz ressurgiu mais velha, com uma tatuagem de coração no rosto, piercing no nariz e o cabelo e a franja tingidos de loiro. O vídeo com as imagens recentes de Amanda foi publicado em seu perfil no TikTok, que possui mais de 370 mil seguidores.

Vários internautas se chocaram a aparência atual da ex-estrela de Hollywood. "Você não pode me convencer de que é a mesma Amanda Bynes", chegou a comentar um seguidor, de acordo com reportagem do jornal The Sun.