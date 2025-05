Power Couple 7: Talira e Pessina vetam Nat e Eike de 4ª Prova dos Casais

Casal com maior saldo após o fim do quarto ciclo, Talira e Pessina vetaram Nat e Eike da 4ª Prova dos Casais do Power Couple 2025 (Record), que vai ao ar na edição de quarta-feira.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Power Couple? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na noite de hoje, após a realização da Prova dos Homens, os casais foram informados do saldo atualizado. Talira e Pessina lideraram o ciclo, com R$ 110 mil.