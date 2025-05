'Vale Tudo': Tomorrow revela ser empresa terrível e contrata 2 fracassados

No capítulo de terça-feira (20), da novela "Vale Tudo" (Globo), Raquel fica arrasada ao ver Ivan no carro de Heleninha.

Maria de Fátima e César são chamados para uma campanha da Tomorrow. Aldeíde vê Ivan próximo a Heleninha e deduz que os dois estão juntos.

Laís se preocupa com o trabalho de Cecília. Solange sugere que Renato assuma o relacionamento com Leila. Ivan procura Raquel para dizer que não está com Heleninha e que ela se arrependerá de acusá-lo de roubo.