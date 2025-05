Lucimar cobra pensão em 'Vale Tudo' e faz busca por defensoria subir 300%

Na trama, a faxineira teve ajuda de Daniela (Jéssica Marques), uma estudante de direito, para usar o celular e regularizar a guarda do filho Jorginho, fruto da relação com Vasco (Thiago Martins). Na cena, Daniela aparece ensinando Lucimar a entrar no aplicativo da Defensoria Pública.

Nas redes, atriz celebrou ter inspirado outras mulheres. "[É] O poder da novela no nosso país é o poder da arte, o poder da identificação, o poder da narrativa! E dar cara e voz à Lucimar representando essa missão e essa narrativa é uma honra... Manuela Dias trouxe essa história pra 'Vale Tudo' e as mulheres desse país agradecem".

A Defensoria Pública tem o papel fundamental de garantir os direitos do cidadão, principalmente dos mais necessitados, afirma Paulo Vinicius Cozzolino Abrahão, Defensor Público-Geral do Rio de Janeiro. "A discussão na ficção trouxe à tona uma realidade, infelizmente, muito comum do nosso país. No estado do Rio de Janeiro, a maior parte das nossas ações envolve a área de família e a requisição de pensão alimentícia. A discussão de direitos na novela só vem somar e traz benefícios diretos para população, principalmente para as mulheres. Observamos um aumento imediato na procura por nosso atendimento enquanto a novela estava no ar".