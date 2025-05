'Vale Tudo': a nova tramoia de César que faz Maria de Fátima chorar

Com o novo salário, César compra roupas novas e até presenteia Fátima com um colar. Rapidamente ela desconfia da origem do dinheiro.

Pouco tempo depois, Maria de Fátima tenta fazer uma compra com seu cartão, mas ele é recusado. Ao investigar, descobre que César retirou parte de seu dinheiro.

Confrontado, o modelo alega que queria comprar um presente para ela. Fátima, revoltada, se tranca no banheiro e chora, sentindo-se traída.

Mais para a frente, Maria de Fátima se casa com Afonso (Humberto Carrão). Além disso, ela se torna amante de Marco Aurélio.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.