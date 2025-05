'Vale Tudo': após transar com Leila, Renato faz sexo com outra funcionária

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Renato (João Vicente de Castro) faz sexo com Solange (Alice Wegmann).

O que vai acontecer

Após ficar com Leila (Carolina Dieckmann), a vida do dono da Tomorrow sofre uma grande reviravolta. Ele sai da casa de Marco Aurélio (Alexandre Nero) após ver o primo engatar um relacionamento sério com a mãe de Bruno (Miguel Moro).