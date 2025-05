As suítes Deluxe, com diárias de cerca de R$ 60 mil, contam com mais de 80m², sala de estar integrada ao quarto, e em algumas unidades, varanda com vista para o mar Mediterrâneo. O hotel oferece spa, quadras de tênis, academia, sauna, Kids Club e aulas de yoga.

Siebert e Justus curtem lua de mel em hotel com diária acima de R$ 60 mil Imagem: Divulgação

Siebert e Justus curtem lua de mel em hotel com diária acima de R$ 60 mil Imagem: Divulgação

Siebert e Justus curtem lua de mel em hotel com diária acima de R$ 60 mil Imagem: Divulgação