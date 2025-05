Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 20 a 31/5

Raquel fica arrasada ao ver Ivan no carro de Heleninha. Maria de Fátima e César são chamados para uma campanha da Tomorrow. Aldeíde vê Ivan próximo a Heleninha e deduz que os dois estão juntos. Laís se preocupa com o trabalho de Cecília. Solange sugere que Renato assuma o relacionamento com Leila. Ivan procura Raquel para dizer que não está com Heleninha e que ela se arrependerá de acusá-lo de roubo. Afonso toma uma decisão depois que Odete não aprova as propostas que ele recomendou para a TCA. Odete acusa Afonso de vazar informações da TCA.

Quarta-feira, 21 de maio

Afonso enfrenta Odete. César deixa Maria de Fátima trancada no apartamento para prejudicá-la em um trabalho, e ela aciona um chaveiro. Celina pergunta a Afonso se foi o sobrinho quem vazou as informações da TCA. Luciano incentiva Ivan a namorar Heleninha. Raquel vê a foto de Ivan com Heleninha em um site e fica arrasada. Leila não resiste à sedução de Renato. Odete avisa a Maria de Fátima que já sabe o que fazer para separar Afonso de Solange. Maria de Fátima encontra César numa festa com Olavo, e os dois acabam se reconciliando. Marco Aurélio registra a presença de Leila em sua casa com Renato. Ao ver Marco Aurélio com o resultado da investigação sobre o vazamento das informações da TCA, Odete pergunta ao executivo se Afonso foi o responsável.

Quinta-feira, 22 de maio

Bartolomeu avisa a Raquel que um crítico de gastronomia visitará o restaurante. Maria de Fátima recebe um anel de compromisso de César. Afonso decide não trabalhar mais na TCA. Poliana, Raquel e Gilda comemoram seu restaurante cinco estrelas. Odete contrata Igor, o mesmo personal trainer de Afonso. Renato avisa a Solange que Odete se vingará de Afonso por trabalhar para outra empresa. Igor pede que Odete não conte a Afonso sobre os dois. Afonso ofende Odete. Odete desmaia, e Eugênio e a família a socorrem.

Sexta-feira, 23 de maio