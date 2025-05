Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 20 a 31/5

Jussara agradece a Kamila por salvar sua vida, e Marlon se encanta. Filipa se livra do sapo de Sofia. Abel conversa com Filipa, que sofre com a situação de sua vida. Dara fracassa em sua apresentação na batalha, mas garante a Jeff que se reerguerá. Pam teme que Kamila magoe Leo ao se relacionar com Marlon. Dedé conta aos colegas da escola que Marlon vai namorar sua mãe. Danilo se insinua para Filipa. Filipa reúne sua coleção em caixas. Marlon e Kamila se aproximam ainda mais.

Quarta-feira, 21 de maio

Kamila se preocupa com Dedé ao iniciar um romance com Marlon. Jaques embriaga Filipa, e demonstra seu interesse nela. Danilo confessa a Manuel que deseja trabalhar como motorista por mais um tempo. Marlon repreende uma atitude de Castanho, que se irrita com a insubordinação. Filipa abraça Abel, e se sente abalada com a presença de Jaques. Leo leva Dedé para brincar com Sofia. Abel conversa com Danilo sobre Filipa. Tânia vê a garrafa de uísque e deduz que Jaques tenha aprontado alguma. Dedé comenta com Sofia que Marlon é namorado de Kamila, e Leo ouve. Alan alerta Marlon sobre Castanho. Tânia confronta Jaques.

Quinta-feira, 22 de maio

Jaques confessa que Filipa dormiu em sua casa, e Tânia se irrita. Abel decide patrocinar uma peça de teatro de Filipa, que fica exultante. Dara e Jussara pressionam Marlon a responder às mensagens de Kamila. Leo fica sentida com a aproximação de Marlon e Kamila. Tânia oferece um jantar a Ricardo, para provocar Jaques. Marlon pede que Leo supere a morte de Sophya. Leo se reaproxima de Davi. Danilo ajuda Filipa a escolher a peça que irá montar. Rosa confronta Abel sobre o patrocínio a Filipa. Leo pede um beijo a Davi. Dara retorna à batalha de rima, e Jeff gosta. Rosa, Abel e Samuel flagram Davi e Leo juntos no carro dele.

Sexta-feira, 23 de maio