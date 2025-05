Quando o Mascarado aparece pela primeira vez em 'A Viagem'?

A primeira aparição do misterioso personagem acontece no capítulo 11. O Mascarado é visto pela primeira vez, com uma placa de propaganda de refrigerante perto da locadora de vídeo de Diná (Christiane Torloni).

Se nada mudar, o Mascarado deve aparecer pela primeira vez na segunda-feira (26). Porém, como a novela é editada para a exibição no Vale a Pena Ver de Novo, essa previsão pode mudar.

Mascarado (Breno Moroni) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

A reprise de "A Viagem", novela de 1994, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.