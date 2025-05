Gretchen e Talira fazem as pazes e se abraçam: 'Vou poder dançar Conga'

Gretchen e Talira conversaram e selaram a paz dentro do Power Couple 2025 (Record) na tarde de hoje.

O que aconteceu

Talira chamou a rainha do rebolado para conversar e entender como a treta delas começou. Gretchen citou que Talira reagia com deboche a algumas situações e se isolou com Giovanna.