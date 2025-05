Pedro Pascal surpreende ao surgir de regata no Festival de Cannes

Pedro Pascal, 50, chamou a atenção com seu look no Festival de Cannes.

O que aconteceu

Ator ousou ao investir em uma regata preta no evento na França. Ele seguiu o estilo "all black" no restante do look.

Artista promoveu "Eddington" no festival. Ele estrela o filme de Ari Ester ao lado de Emma Stone, Joaquin Phoenix e Austin Butler.