'Passaram a limpa': Quem é o influenciador que foi roubado em Cannes?

O que aconteceu

Léo Paiva foi roubado antes de sua entrevista com Wagner Moura. "Eles roubaram todos os meus equipamentos, e também roubaram a entrevista que eu sempre quis fazer, que era essa do Wagner [?] Ele é um cara muito massa, me acalmou, toda a equipe do 'Agente Secreto' se compadeceu".

Wagner topou dar a entrevista em Salvador. Paiva contou que durante a entrevista começou a chorar e o ator lhe acalmou - depois do momento, Wagner Moura até combinou de dar a entrevista quando estiver de volta ao Brasil, em Salvador.

Os ladrões levaram todos os seus equipamentos. "Levaram tudo, todas as minhas três câmeras, meu notebook, meu MacBook, meus HDs, a mesa do podcast, todos os microfones, todos os cases, as mochilas".

Léo Paiva conta que foi à polícia francesa, mas não foi atendido. "Falaram que domingo não tem atendimento. Talvez seja por isso que roubam no domingo e nada acontece. Ninguém se movimentou para nos ajudar".