Mulher corajosa dá apavoro em Maristela e Juliano em 'Garota do Momento'

Juliano (Fábio Assunção) e Maristela (Lilia Cabral) serão confrontados por Arlete (Bete Mendes) na novela "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

A costureira demora a aceitar que Valéria (Julia Stockler) está morta há anos. "Como é possível? Eu recebi uma carta da Valéria escrita de próprio punho junto com uma fotografia dela com a Isabel. A fotografia que a diaba da dona Zélia me roubou. Depois vieram os telegramas esses anos todos. Junto com um dinheirinho, pra ajudar nas contas", questiona.