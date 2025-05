Mara Carvalho, atriz de 'Renascer', é atropelada por manobrista em SP

Bruno Fagundes, filho da atriz com Antônio Fagundes, disse que a mãe sofreu ferimentos no cotovelo, braço e cabeça ao bater no asfalto, mas, felizmente, está fora de perigo. "Com náusea, dor generalizada no corpo e sangrando bastante. Por sorte, tenho uma mãe forte, jovem e ativa, mas segue cheia de dores e em recuperação", contou.

O filho de Mara comentou ainda que funcionários do restaurante não prestaram socorro. Bruno optou por registrar uma ocorrência no 78º Distrito Policial, em Jardins, zona oeste de São Paulo. "Imagina se isso tivesse acontecido com alguém em situação mais frágil", completou.