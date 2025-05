Leão Lobo: Garota do Momento se perde na reta final e histórias desaparecem

Faltam poucas semanas para o fim de "Garota do Momento", novela da faixa das 18h na TV Globo. Apesar de ter tido uma boa recepção do público, a história de Alessandra Poggi parece estar um tanto quanto perdida em sua reta final. Leão Lobo e Yas Fiorelo comentam sobre o tema no Splash Show.

O casal principal da trama, Bia e Roberto, vividos por Duda Santos e Pedro Novaes, se casam nos capítulos finais, mas a festa vai ser marcada por uma morte. Segundo o jornal O Globo, "Garota do momento" ainda vai apresentar ao público a perda de um personagem importante.

Além das surpresas, a novela ainda está apresentando novos personagens ao público. Para Yas Fiorelo, isso tem deixado outros de lado, que quase não aparecem mais na telinha. "A gente nunca mais soube do Ulisses, Iolanda". Leão Lobo acredita que o fato da Globo ter pedido para Poggi aumentar a novela levou a história para outro caminho.