Música e confusão: Larissa Luz vive diva do axé em festa do Encantado’s

O episódio também marca a chegada de Cuíca (Thiago Thomé) à temporada. Amigo de infância de Eraldo, além de causar ciúmes em Leozinho (Augusto Madeira), o personagem vai levar Olímpia à loucura por realçar as piores características da personalidade do presidente da Joia. Uma das estripulias, inclusive, inclui se vestir de bate-bolas, o que pode custar o show de Márcia no grande evento de aniversário do mercado.

Larissa Luz é atriz e cantora baiana Imagem: Ellen Soares/Globo

Criada por Renata Andrade e Thais Pontes, "Encantado's" é escrita por elas em parceria com Antonio Prata, Chico Mattoso e Hela Santana, com redação final de Antonio Prata e Chico Mattoso. A série tem direção artística de Henrique Sauer e direção de Naína de Paula. A produção é de Erika da Matta e Claudio Dager com direção de gênero de Patricia Pedrosa.