'O Agente Secreto': veja cena do filme brasileiro aplaudido em Cannes

Filmado no Recife, Brasília e São Paulo, com pós-produção na Europa, "O Agente Secreto" é uma coprodução internacional. Com Kleber Mendonça Filho concorrendo à sua terceira Palma de Ouro (após "Aquarius" e "Bacurau"), o longa já é visto como um potencial candidato ao Oscar, seguindo os passos do sucesso de "Ainda Estou Aqui". Ainda não há previsão de estreia de "O Agente Secreto" no Brasil.

Kleber Mendonça Filho, a produtora Emilie Lesclaux e Wagner Moura no set de "O Agente Secreto" Imagem: Brent Travers/ Divulgação