Kiss Of Life: como grupo de K-pop foi do auge ao cancelamento

É difícil passar pelas mais de 2.000 páginas de "TGCF (Tian Guãn Cì Fú)", ou "Heaven Official's Blessing", tradução oficial em inglês, sem acreditar que o relacionamento entre os protagonistas, Xie Lian e Hua Cheng, não seja uma das maiores histórias de amor já contadas.

Pela forma como MXTX (Mo Xiang Tong Xiu) escreve, pelos mais de 250 capítulos que atravessamos junto com os personagens e por todas as maiores tristezas e provas de lealdade, cumplicidade e afeto que um nutre pelo outro, é difícil não se envolver com o relacionamento do ex-Deus —eternamente rebaixado— Xie Lian e o Rei dos Fantasmas, Hua Cheng.

Em um universo ficcional com deuses, trocas de corpo, fantasmas e imortalidade, TGCF nos apresenta Xie Lian, que um dia foi um consagrado e amado Príncipe Coroado no Reino de Xianle, amado nos Céus, mas que por uma série de circunstâncias —que vamos conhecendo no decorrer da história— acaba banido e "rebaixado" aos meros mortais. E isso não acontece apenas uma vez.

Oitocentos anos depois, Xie Lian retorna em um ambiente hostil e cheio de mistérios e disputas de poder. É nessa jornada difícil que ele acaba conhecendo Hua Cheng, o temido e respeitado Rei dos Fantasmas. Juntos, eles vão atrás de todos os "podres" que envolvem os jogos de tronos nos Céus, e acompanhamos uma bela história de amor, que ultrapassa séculos.

Falar mais sobre o relacionamento de Hualian —é assim que os fãs do casal chamam eles— é entregar uma boa parte da história, que merece ser lida. O número de páginas pode assustar, e a versão em inglês, traduzida pela Seven Seas, conta com 8 livros no total. No entanto, a jornada vale a pena e será inesquecível.

Momento Dramas

Imagem: Netflix/Divulgação

K-drama: "Querido Hongrang"

Disponível completo --e dublado-- em 11 episódios pela Netflix, "Querido Hongrang" é um drama de época que traz a história de uma família rica graças à arte, que vê seu filho desaparecido, Hongrang, retornar depois de muitos anos. Esse retorno abala a família em diferentes níveis (o irmão criado para ser seu substituto, a meia-irmã apaixonada, a mãe desesperada). É um drama que faz pensar (e chorar) sobre como retornos podem ser mais difíceis que despedidas. "Dear Hongrang", 2025 | Criação - Netflix | Elenco - Lee Jae-wook e Jo Bo-Ah | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul