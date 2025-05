Renato Albani: 'Preconceituoso é pensar que cadeirante não entende piada'

Renato Albani, 39, tem se consagrado no cenário da comédia nacional. No mês passado, vendeu 40 mil ingressos em 24 horas, feito histórico para um humorista.

Engenheiro de formação, trocou de área quando descobriu o stand-up comedy. "Na época parecia simples, depois a gente vê que não tem nada de simples. Na real, era muito difícil, tive péssimos shows no começo, mas senti que era aquilo que eu gostava, que era aquilo que eu queria, e aí eu investi em conhecimento, estudar e ir para São Paulo para tentar entender como é que as coisas funcionavam", conta em entrevista a Splash.

Ao contrário do que muito de prega, hoje, no humor, Albani defende que não existe assunto proibido quando sobe no palco. "Nenhuma arte pode ser limitada. As pessoas têm muito isso com a comédia, né? Falam no limite da comédia, mas não tem um limite para o drama, ação, aventura, mas para comédia tem".