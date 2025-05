Glória Pires compartilha foto rara ao lado do caçula: 'Minha perfeição'

Glória Pires publicou novas fotos com o filho mais novo, Bento, 20, nas redes sociais.

O que aconteceu

Em seus Stories do Instagram, a atriz mostrou alguns registros raros ao lado do caçula, fruto do relacionamento com Orlando Morais.

Discreto, Bento não costuma aparecer com muita frequência nas redes sociais da mãe. "Bento, minha perfeição", escreveu a artista ao compartilhar clique em que aparece abraçada com o filho.