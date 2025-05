Propriedades e espólio real: a fortuna pessoal do rei Charles 3º

O rei Charles 3º teve um crescimento de sua fortuna pessoal no último ano. Saiba qual é a estimativa de sua riqueza.

Fortuna do rei Charles 3º

Monarca soma cerca de R$ 4,34 bilhões. Com o valor, ocupa a 238ª colocação do ranking da "Lista dos Ricos", publicada pelo jornal The Sunday Times anualmente.

Fortuna pessoal do rei é motivo de debate. Bens ligados à monarquia são considerados propriedades da Coroa.