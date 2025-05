Filme mexicano da Netflix 'anuncia' morte do papa Leão 14; entenda

O diretor do filme, Guillermo Amoedo, 42, atribui tal coincidência não a uma premonição, mas sim ao fruto de uma pesquisa que realizou sobre antigas profecias católicas. "Decidi usar trechos de antigas profecias, como as visões de são Malaquias e outras teorias envolvendo o pontífice — e, dessa pesquisa, surgiu o nome de Leão 14. Se as pessoas analisarem o filme com cuidado, certamente encontrarão muitas outras 'coincidências' além do nome do papa", declarou ele ao jornal argentino Clarín.

"O Habitante" é um filme de terror focado em uma jovem vítima de possessão demoníaca. As protagonistas da história são María (María Evoli), Camila (Vanesa Restrepo) e Ana (Carla Adell), três irmãs que invadem uma casa para roubar e acabam se deparando com a jovem Tamara (Natasha Cubria) amarrada no porão. Ao decidir libertá-la e levá-la consigo, elas nem imaginam que a aparente refém está, na verdade, possuída por uma perigosa entidade.