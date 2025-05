Filipa joga fora animal de estimação de criança em 'Dona de Mim'

No capítulo de terça-feira (20), da novela "Dona de Mim" (Globo), Jussara agradece a Kamila por salvar sua vida, e Marlon se encanta.

Filipa se livra do sapo de Sofia. Abel conversa com Filipa, que sofre com a situação de sua vida. Dara fracassa em sua apresentação na batalha, mas garante a Jeff que se reerguerá.

Pam teme que Kamila magoe Leo ao se relacionar com Marlon. Dedé conta aos colegas da escola que Marlon vai namorar sua mãe.