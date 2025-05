Ex-estrela da Disney solicita medida protetiva contra pai de seu filho

Skai Jackson, 23, solicitou uma medida protetiva contra o pai de seu filho, Deondre Burgin. De acordo com a atriz de "Jessie", Burgin a atacou por meses, inclusive a forçando a beber alvejante enquanto ainda estava grávida.

O que aconteceu

Deondre Burgin teria a agredido no último dia das mães, enquanto ela segurava o filho dos dois. Segundo cobertura do site TMZ, a atriz revelou na solicitação para o Tribunal Superior do Condado de Los Angeles que o pai de seu filho a pegou pelo cabelo e bateu sua cabeça contra o carro.

Essa não foi a primeira vez. Skai Jackson diz que esse tipo de violência é recorrente - segundo ela, em 2024, Deondre Burgin a agrediu por meses, a enforcando, batendo sua cabeça na parece e até forçando a beber alvejante e ameaçando esfaquear sua barriga.