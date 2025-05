Lembra dela? Estrela dos anos 90, atriz de 'A Viagem' aparece em Cannes

Estrela de novelas como "Histórias de Amor" e "A Viagem", a atriz Monica Carvalho, 54, marcou presença no Festival de Cannes no final de semana.

O que aconteceu

Em publicação nas redes sociais, atriz disse que foi assistir sessão de "O Agente Secreto". O filme dirigido por Kléber Mendonça Filho faz parte da Seleção Oficial da competição, um dos principais eventos de cinema do mundo.