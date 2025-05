Estrela de 'Quilos Mortais' que pesava 320 kg morre aos 40 anos

"Atualmente, peso aproximadamente 320 quilos e estou acamada desde junho de 2024 devido a sérios problemas de saúde", disse ela na época. "Minha trajetória com o excesso de peso tem sido longa e difícil. Em 2022, participei do programa 'My 600-lb Life' ('Quilos mortais', na versão brasileira), começando com 241 quilos e consegui diminuir para 229. No entanto, após a exibição do episódio, enfrentei uma onda de críticas e comentários cruéis, o que me levou a uma depressão profunda. Minha saúde mental foi profundamente afetada e passei a ter medo de realizar a cirurgia bariátrica."De acordo com a publicação, a arrecadação custearia um tratamento especializado, além de outras necessidades. "Essa jornada tem sido extremamente difícil e eu realmente quero lutar pela minha saúde e pela minha vida."

Latonya Pottain participou do reality "Quilos Mortais" em 2022 Imagem: Reprodução/TCL

Latonya participou da 11ª temporada da série, em 2022, e enfrentou alguns problemas para atingir os seus objetivos. Ela foi acompanhada pelo cirurgião bariátrico Younan Nowzaradan, que demonstrou preocupação com a sua saúde cardíaca.

Ela iniciou no programa com 241 kg e conseguiu reduzir aproximadamente 12 kg. Depois, entretanto, sua "saúde mental foi profundamente afetada e passou a ter medo de realizar a cirurgia bariátrica.