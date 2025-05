Careca, Eduardo Costa explica queda de cabelo: 'Muito anabolizante'

Eduardo Costa também descreveu as dificuldades do pós-operatório. "Os três primeiros dias são bem difíceis. Para dormir é muito ruim, você tem que dormir praticamente sentado. Na hora que está sarando, coça, mas agora está tranquilo", explicou.

Sem esconder o procedimento, o sertanejo afirmou que sua preocupação maior é com a música, e não com a estética. "Eu sabia que ia assustar as pessoas quando eu subisse no palco careca. Até eu demorei um pouquinho para me acostumar comigo. Mas eu não estou ali para vender imagem. Estou ali para fazer música. Não estou preocupado com a minha imagem, se eu estou feio ou bonito", destacou o cantor.