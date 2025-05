Discretos, Bruna Lombardi e galã de 'Vale Tudo' são casados há 47 anos

Bruna Lombardi, 72, é casada há 47 anos com Carlos Alberto Ricelli, 78, conhecido por interpretar César, o amante de Odete Roitman, na versão original da novela "Vale Tudo".

O casal, que vive fora dos holofotes, voltou a ser comentado após algumas falas de Bruna, que abriu o jogo sobre a intimidade sexual dos dois.