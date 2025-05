'Décadas atrás, não tinha um preto': o desabafo da veterana de Dona de Mim

No caso de "Dona de Mim", a representatividade vai além dos corpos negros, com atores PCDs, por exemplo. Mesmo assim a atriz afirma que ainda há resistência por parte do público, que critica a diversidade na tela e manda um recado: "Lamento, sorry, mas a gente chegou para ficar e dar continuidade... 'Ah, agora só tem os pretos'... Eu fico vendo críticas. Estamos incomodando."

As pessoas preferem ver atores brancos fracos e ruins, como teve ao longo da história da televisão, do que o negro que está chegando. As pessoas ficam procurando os defeitos... Temos que abraçar as oportunidades e confiar nos nossos ancestrais que trilharam esse caminho. Abraçar e reverenciar os que lutaram nos movimentos negros da década de 1980, que lutaram para as cotas nas universidades. As cotas abriram espaço para o pensamento. Faz toda diferença.

Cyda Moreno

Na trama das sete, a atriz é avó de Leona e Stephany (Nikolly Fernandes), tendo criado as duas após a morte dos pais delas. Costureira aposentada da fábrica Boaz, mal consegue pagar as contas com o que ganha. Improvisa uma creche na sala de casa, atendendo as mulheres do bairro que não têm com quem deixar seus filhos. Superativa e boêmia, ela adora sair para curtir a Feira de São Cristóvão.

A gente se aquilombou, temos nossas companhias de teatro, produzimos filmes. Trilhamos outros caminhos que reverberam nos convites para televisão... O avô de Carolina Maria de Jesus, no início do século 20, que era considerado um filósofo africano apesar de ser analfabeto, mas falava que se fosse dada ao negro a oportunidade de estudar, esse negro ganharia esse país.

Cyda Moreno

Yara (Cyda Moreno) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

A trajetória de Cyda Morena

Natural de Sabará, em Minas Gerais, Cyda Moreno é atriz, produtora cultural e professora de artes. É formada em artes cênicas e, atualmente, é doutoranda em história do teatro negro pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).