Gostou de 'Dan Da Dan'? 5 produções perfeitas para quem adorou o anime

Quando pensamos em animes que abordam fenômenos sobrenaturais e alienígenas, um dos primeiros a vir à mente é "Mob Psycho 100". Aqui temos muitas semelhanças com "Dan Da Dan": a animação incrível, os personagens engraçados e momentos de pura emoção. Prepare os lenços, porque em muitos momentos de "Mob Psycho 100" você vai chorar como no outro.

Disponível na Crunchyroll e Netflix, com dublagem e legenda.

"The Disastrous Life of Saiki K."

Anime 'The Disastrous Life of Saiki K.' Imagem: Divulgação

Kusuo Saiki está longe de ser um adolescente comum. O jovem tem a habilidade de usar poderes mentais, como telecinese, e ainda é capaz de transformar em pedra quem o olhar diretamente nos olhos. Como quer ter uma vida normal, Saiki tenta esconder seus poderes sobrenaturais, mas sem muito sucesso.

Aqui temos uma série somente de humor, sem as lutas de "Dan Da Dan". Entretanto, é um humor tosco a ponto de ser hilário. A graça de "The Disastrous Life of Saiki K." é vermos uma pessoa que sempre está se policiando para parecer normal, principalmente por conseguir ler os pensamentos das outras pessoas.