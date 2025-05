Ana Hickmann e Edu Guedes se casam

Ana Hickmann, 44, contou que já está legalmente casada com Edu Guedes, 51.

O que aconteceu

A apresentadora afirmou que a cerimônia de união civil entre eles já ocorreu. Através de vídeo publicado em seu canal pessoal no YouTube, ela respondeu perguntas dos fãs e confirmou que oficializou o relacionamento com Edu após se divorciar legalmente do ex-marido, Alexandre Correa, 55.

Ana acrescentou que ainda pretende se casar com o chef de cozinha também no religioso. "Quero meu casamento religioso do jeito que sempre sonhei e nós merecemos. [Quero fazer o casamento] na fazenda do Edu, que ele comprou há um tempo e está sendo restaurada. Então só vou marcar a data com Edu quando o paisagismo começar. Demorei tanto para conseguir isso e agora quero que seja tudo bonitinho e perfeito."